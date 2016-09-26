Darbecilerin sesi "Cumhuriyet"

18 Eylül 2016, Pazar
241 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Gazetesi yaptığı yayınlarla dikkat çekiyor. Oysa arşivler Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın çizgisini özetlemek için yeterli. Türkiye tarihi boyunca her zaman darbelerin ve darbecilerin sesi olan Cumhuriyet yalan rekortmeni olarak tarihe geçti.
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