Darbe girişimi gecesi sela okuyan imama silah çektiler

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İstanbul Başakşehir'de 15 Temmuz gecesi bir baba ile oğlunun, sela okuyan imamı silahla tehdit ettiği ortaya çıktı. "Niye ezan okuyorsun lan vurayım mı seni" diyen şahıs küfür ederek imama saldırıyor.
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