Darbe girişimi gecesi sela okuyan imama silah çektiler

06 Ekim 2016, Perşembe
İstanbul Başakşehir'de 15 Temmuz gecesi bir baba ile oğlunun, sela okuyan imamı silahla tehdit ettiği ortaya çıktı. "Niye ezan okuyorsun lan vurayım mı seni" diyen şahıs küfür ederek imama saldırıyor.
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