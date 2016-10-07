TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Al Bull ve Cakka'da tespit edilen DEAŞ'a ait 6 hedefe Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzerlendiği açıkladı. Bugün saat 15.58-16.48 saatleri arasında yapılan hava harekatında 8 adet bomba atıldığı ve 1 komuta yeri, 1 toplanma yeri, 1 cephanelik ve 3 barınağın tam isabetle imha edildiği belirtildi. Atılan bombaların içinde HGK-1 milli bombaların olduğu öğrenildi.
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