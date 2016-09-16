DAEŞ'e ait 5 hedefin imha edilme anı

07 Eylül 2016, Çarşamba
Şadır Meskun Mahali batısında tespit edilen doçka silahı yüklü bir araç, DAEŞ unsurlarının karargah olarak kullandıkları 2 bina olmak üzere toplam 5 hedef, 14.08-14.33 saatleri arasında savaş uçaklarıyla ateş altına alınarak imha edildi.
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