DAEŞ Türk tanklarına saldırdı

06 Eylül 2016, Salı
Suriye'nin Vukuf bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları iki Türk tankına roketli saldırı düzenledi. Olayda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
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