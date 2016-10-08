Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı salona giderken kendisine başvuran gençlere yardımcı olduğu görüntüler gün boyunca sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Videoda, gençlerin "Cumhurbaşkanım bizi Oturduğumuz yerden kaldırdılar" diyerek sitem ettiği duyuluyor. 15 Temmuz darbe girişiminden önce çekilen görüntülerde, gençlere kulak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan önce yetkililerden bilgi alıyor, sonra da "Siz benimle gelin, aralara maralara dalın" diyor. Gençlerin Erdoğan sevgisi ise dikkatlerden kaçmıyor
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