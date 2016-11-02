Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran belgesel

02 Kasım 2016, Çarşamba
"15 Temmuz Kadınları" adlı belgesel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı duygulandırırken eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.
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