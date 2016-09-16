Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

11 Eylül 2016, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DAİŞ denilen örgütü, hem Suriye'de bitirmek hem ülkemizde eylem yapamaz hale getirmek, milletimize karşı boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı Harekatı, bunun ilk adımıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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