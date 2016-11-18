Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli gazeteciye tokat gibi cevap!
18 Kasım 2016, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Marmara anlaşmasından beri ilk kez bir İsrail televizyonuna röportaj verdi. Kanal 2 televizyonundaki "Uvda" (Olgu) adlı programın ünlü sunucusu Ilana Dayan-Orbach, röportajdan ilginç bir kesiti bugün Twitter hesabında yayınladı. Pazartesi günü tamamı yayınlanacak programın fragmanına göre röportaj sırasında İsrailli araştırmacı-gazeteci Dayan-Orbach, "Size zor soruları sorma özgürlüğünü kullanmak istiyorum" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu cevabı veriyor: "Şu ana kadar sorduklarınız kolay mıydı?.. Buradan eğer sen Tayyip Erdoğan'ı sıkıştıracağını zannediyorsan beni sıkıştıramazsın."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.