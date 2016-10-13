Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken, İskitler güzergahında yer alan bir grup esnafın, üzerinde "Sayın Reis-i Cumhur çay da hazır, kahve de. Geri adım atma!" yazılı pankart açması üzerine konvoyu durdurdu. Araç lastiği satan esnafın dükkanına konuk olan Erdoğan ve Yıldırım, iş yeri sahibi ve çalışanlarıyla bir süre sohbet etti ve birlikte çay içti. Sohbet esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan bir yaşlı vatandaşın, Erdoğan'ın elini hızla sallaması üzerine, Başbakan Yıldırım araya girerek, "Dur yahu kolunu çıkartacaksın." şeklinde espri yaptı.
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