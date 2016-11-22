Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail kanalına röportaj verdi
22 Kasım 2016, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra ilk kez bir İsrail televizyonuna röportaj verdi. İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başladığını belirten Erdoğan şunları kaydetti: "3 maddelik bir talebimiz vardı; özür, tazminat ve ambargonun kaldırılması... Netanyahu telefonda özrü gerçekleştirdi. Tazminat da yoluna girdi. Abluka meselesinde bir sürecin içindeyiz. Büyük ihtimalle kalkacak bu konuda münasebetler iyi. Normalleşme sürecine ciddi manada yaklaşıldığını zannediyorum."
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