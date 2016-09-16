Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yaşındayken binlerce kişiyi böyle coşturmuş

10 Eylül 2016, Cumartesi
Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Ekim 1979 tarihinde, İstanbul'da düzenlenen Milli Selamet Partisi mitinginde henüz 25 yaşındayken yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Videonun çeşitli yerlerinde Erdoğan'ın sesi görüntülerin altında duyuluyor.
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