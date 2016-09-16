Çukurca'daki teröristler böyle etkisiz hale getirildi

03 Eylül 2016, Cumartesi
Genelkurmay Başkanlığı tarafından bugün Hakkari Çukurca'daki çatışmalarda kayalık alandaki teröristlerin havanla etkisiz hale getirilme görüntüleri paylaşıldı.
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