CNN’den yeni algı operasyonu!

31 Ekim 2016, Pazartesi
Türkiye karşıtı haberleriyle sık sık gündeme gelen Amerikan CNN International kanalı, Gültan Kışanak'a tutuklama ve Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonun ardından, yine bir algı operasyonuna imza attı. Suçları görmezden gelen CNN, Türkiye’de demokratik haklara saygı gösterilmiyor yalanına sarıldı.
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