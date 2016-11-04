CNN Türk'ün Bağlar saldırısı endişesi: Demirtaş iyi mi?
04 Kasım 2016, Cuma
Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin bulunduğu ek bina yakınlarında sabah 08.00 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. 2'si polis 8 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından Bağlar'daki saldırının detaylarının konuşulduğu CNN Türk canlı yayınında ise Demirtaş ve gözaltındaki HDP'lilerin sağlık durumundan endişe edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.