Çinli yetkiliden Obama'nın yardımcısına ders gibi cevap

04 Eylül 2016, Pazar
Obama'nın yardımcısı: "Bu Amerikan uçağı.." Çin'li bir yetkili: "Burası da bizim ülkemiz."
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