Cinayete kurban giden 3,5 yaşındaki Irmak'ın gömüldüğü yer aranıyor
21 Ekim 2016, Cuma
Anlı'nın küçük Irmak'ı kaçırdığından şüphelendiği Hikmet A. bugün program sırasında cinayeti itiraf etti. Küçük kızı öldürüp, Sarıkız Çayı'nın kenarına attığını itiraf eden Hikmet A., stüdyoya gelen polisler tarafından gözaltına alırken, çayın çevresindeki geniş alanda özel eğitimli köpeklerle arama çalışması başlatıldı. Ekipler şu ana kadar küçük Irmak'ın henüz izine rastlayabilmiş değil.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.