CIA ajanından şok Türkiye analizi!

11 Ekim 2016, Salı
FETÖ'nün akıl hocası CIA eski ajanı Graham Fuller'in 2016'nın şubat ayında kaleme aldığı Türkiye ile ilgili tavsiyeleri dinleyen herkesi dehşete düşürdü.
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