Yol Durumu

'nin zulüm vergileri

17 Kasım 2016, Perşembe
1940'larda İsmet İnönü dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir vergi sistemini devreye soktu. İşte tek partili yıllarda çiftçilerin yaşadığı zor yılları anlatan analiz haber.
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