Yine CHP yine yolsuzluk iddiası. CHP'li Şişli Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. İddia bir dönem Hayri İnönü'ye en yakın isimlerden birisi olan ve belediyede başkan yardımcılığı yapan Adnan Aslan'dan geldi. Aslan, belediyeye iş yapan firmaların Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün oğlunun düğün masraflarını karşıladığını dile getirerek Şişli'de dönen dolapları A Haber mikrofonlarına bir bir anlattı.
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