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CHP'de rüşvet skandalı!

26 Kasım 2016, Cumartesi
Ana muhalefet partisi CHP, şimdi de bir teşkilat üyesinin yatalak bir hastanın kesilen maaşını tekrar bağlamak amacıyla rüşvet istemesi skandalıyla çalkalanıyor.
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