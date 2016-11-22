Yol Durumu

CHP Meclis'te olay çıkardı!

22 Kasım 2016, Salı
CHP'liler, CHP Grup Toplantısı çıkışında polise saldırdı. Partililerden birinin "küfür" iddiası üzerine ortalık karışırken, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları