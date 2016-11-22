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CHP grup toplantısı'nda mikrofon krizi

22 Kasım 2016, Salı
Partisinin grup toplantısında konuşma yapmak üzere kürsüye gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu mikrofon arızası nedeniyle konuşmasını sağlıklı yapamadı. Mikrofonu arızalanan Kılıçdaroğlu zaman zaman arkasına dönerek partisinin yetkililerine sitem etti.
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