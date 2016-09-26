Cem Küçük Moody's'in Türkiye kararını yorumladı

26 Eylül 2016, Pazartesi
Gazeteci Cem Küçük A Haber'de kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye kararına sevinen Hasan Cemal ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Karar yazarı Etyen Mahçupyan'ın ülke karşıtı yazılarını değerlendirerek onları 'Türkiye Düşmanları' olarak niteledi.
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