Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!
11 Ekim 2016, Salı
Nasuh Mahruki Kanal A'da katıldığı A Politik programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti. İmkander Başkanı Murat Özer'le beraber Lozan konusunu tartışan Mahruki, devran döndüğünde Tayyip Erdoğan'ın vatana ihanetten yargılanacağını söyledi. Mahruki'nin, "devran dönecek, hükümet vatana ihanetten yargılanacak" sözlerine karşı çıkan İmkander Başkanı Murat Özer, "O hayalleri görmeyin. O hayalleri görmeye kalkanları 15 Temmuz'da gömdük biz. Cumhurbaşkanını tehdit etmeye kalkmayın" dedi.
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