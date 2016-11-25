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Can Dündar vatan haini olduğunu bir kez daha kanıtladı

25 Kasım 2016, Cuma
Avrupa'da kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi kötüleyen Can Dündar vatan haini olduğunu bir kez daha kanıtladı. Avrupa Parlamentosu Basın konferansına katılarak Türkiye karşıtı konuşmalar yaptı.
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