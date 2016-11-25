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Avrupa'da kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi kötüleyen Can Dündar vatan haini olduğunu bir kez daha kanıtladı. Avrupa Parlamentosu Basın konferansına katılarak Türkiye karşıtı konuşmalar yaptı.
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