Can Dündar vatan haini olduğunu bir kez daha kanıtladı 25 Kasım 2016, Cuma

Avrupa'da kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi kötüleyen Can Dündar vatan haini olduğunu bir kez daha kanıtladı. Avrupa Parlamentosu Basın konferansına katılarak Türkiye karşıtı konuşmalar yaptı.