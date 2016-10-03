"Bizi astsubaylar tutuklamasın"

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından başlatılan darbe girişiminin başarısız olmasıyla Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikleri'nde teslim olan FETÖ'cü general ve hemen yanındaki albaya plastik kelepçeyi bir astsubay taktı. Görüntülerde albayın "Mümkün olursa bizi rütbemize uygun kişiler tutuklarsa sizler kelepçeleyin. Astsubaya yaptırmayın" dediği görülüyor. Albaya cevap ise şöyle geliyor: "Albayın ağzını da bağlayın."
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