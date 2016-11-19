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"Biz tecavüz mağduru değiliz eşlerimizi istiyoruz"

19 Kasım 2016, Cumartesi
Afyonkarahisar'da 7 yıl önce askerdeyken tanışıp kendi rızasıyla evlendiği eşinin "cinsel istismar" suçlamasıyla cezaevine gönderilmesi üzerine zor günler yaşayan 22 yaşındaki Özlem Durgut, cinsel istismar düzenlemesinin gündeme gelmesinden umutlu.
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