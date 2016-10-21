Bir dev proje için daha düğmeye basıldı! 21 Ekim 2016, Cuma

İstanbul trafiğini rahatlatmak için birbiri ardına dev projeler hayata geçiriliyor. Ulaşımdaki o dev projelerden biri de Havaray. Trafiğe havadan çözüm bulacak Havaray için düğmeye basıldı. Sefaköy-Başakşehir arasında hizmete girmesi planlanan Havaray hattı 7 Aralık'ta ihaleye çıkacak. Sefaköy'den başlayacak Havaray hattı 17 duraktan oluşacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda son bulacak. Dev projeyle E-5 trafiğinin yoğunluğunun hafifletilmesi planlanıyor.