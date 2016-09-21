Bilal Erdoğan: 'Benim hakkımda suçlamalarda bulunan Hakan Uzan nerede?'
21 Eylül 2016, Çarşamba
Bilal Erdoğan İtalya'daki soruşturmada suçsuz bulundu. Mahkeme, 'kara para' soruşturmasında delil olmadığı gerekçesi ile reddetti. A Haber canlı yayınına katılan Bilal Erdoğan iftiranın arkasında olan Hakan Uzan hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı. Bilal Erdoğan "hedef ben değilim Sayın Cumhurbaşkanımız" dedi.
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