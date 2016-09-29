Başörtüsü farz değil diyen müftüye canlı yayında dayak!

29 Eylül 2016, Perşembe
Mısır'da yayın yapan ITC kanalında darbeci Sisi'nin müftüsü 'başörtüsü farz değil' dedikten sonra şiddetli kavga yaşandı. Avukat Nebih el-Vahş, müftü Şeyh Raşid Mustafa'nın "Başörtüsü farz değil, kültürel bir gelenektir" ifadelerine sinirlenerek ayakkabıyla müftüyü dövdü.
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