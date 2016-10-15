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15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ait görüntüleri izleyen Başbakan Binali Yıldırım duygusal anlar yaşadı.
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