Başbakan Yıldırım'ın gözyaşları

15 Ekim 2016, Cumartesi
15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ait görüntüleri izleyen Başbakan Binali Yıldırım duygusal anlar yaşadı.
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