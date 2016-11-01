Başbakan Yıldırım: CHP Çarşı gibi her şeye karşı

01 Kasım 2016, Salı
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "CHP temelden karşı; Çarşı gibi her şeye karşı" dedi. .
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