Bakan Çavuşoğlu Ermeni vekile haddini bildirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Milletvekili Koryun Nahapetyan’ın sorduğu "Türkiye DEAŞ’ı mı destekliyor" sorusuna tepki göstererek, "Bizim DAEŞ’e destek verdiğimizi nasıl söylersiniz? DAEŞ’e karşı şuanda aktif operasyonu sürdüren kim? Dürüst olmak lazım" dedi. NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu’nda katılımcılara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni Heyeti Başkanı Milletvekili Koryun Nahapetyan’ın, Türkiye’nin DEAŞ’ı destekleyip desteklemediğini sorması üzerine Ermeni vekile tepki gösterdi.
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