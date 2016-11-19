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Bakan Albayrak: Tüm imkanlar seferber edilmiştir

19 Kasım 2016, Cumartesi
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen göçükte incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak kurtarma çalışmalarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
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