Bakan Albayrak: Tüm imkanlar seferber edilmiştir

24 / 7
16 / 3
14 / 0
7 / -16
12 / -2
13 / -2
13 / -3
23 / 12
3 / -15
11 / 2
22 / 7
17 / 0
15 / 0
16 / 1
1 / -8
15 / 4
13 / 1
6 / -5
12 / -3
17 / 0
19 / 5
17 / 5
12 / -6
11 / -6
18 / 4
17 / 3
15 / 0
17 / 2
13 / -2
9 / -3
4 / -9
13 / -2
17 / 2
14 / 6
7 / -5
12 / 0
19 / 5
10 / 2
16 / -1
17 / 6
19 / 8
19 / 7
18 / -1
11 / -4
3 / -16
12 / -5
14 / -6
12 / -4
18 / 3
12 / -5
18 / 4
19 / 5
13 / -1
14 / -2
11 / -1
18 / 5
15 / 5
24 / 13
19 / 2
10 / -3
12 / -3
10 / -4
13 / 6
22 / 4
15 / 6
18 / 5
15 / 5
15 / 4
14 / 6
11 / -7
19 / 5
14 / 3
17 / 6
12 / -3
15 / 6
14 / -1
16 / 1
8 / -2
16 / 5
9 / -5
14 / 4
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen göçükte incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak kurtarma çalışmalarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.