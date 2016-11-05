Bahçeli 'beyaz dosya' gizemine açıklık getirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı kritik görüşmeden bir gün sonra partisinin merkez yönetim kurulu üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Başkanlık sistemi tartışmasını değerlendiren Bahçeli, "Türkiye'nin önü tıkandı, bu tıkanıklığın önünü açmamız gerekir" ifadesini kullandı. MHP lideri, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede dikkat çeken beyaz dosyanın gizemini de aydınlattı.
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