Arka Plan programında konuşan Yazar Latif Erdoğan Aydın Doğan'ın Teröristbaşı Gülen ile olan ilişkisine değindi. 1995 yılından sonra FETÖ Aydın Doğan'la sık sık görüşmeye başladı. Erdoğan, FETÖ elebaşı Gülen'in 1997'de yaptığı bir sohbetinde 'Aydın Doğan'ın kendisine göreve hazırım mesajı gönderdiğini uygun bir görev talep ettiğini söyleyerek yanındaki insanlara bir gün Koç ve Sabancı da bize haber göndererek görev isteyecek dediğini biliyorum" şeklinde konuştu.
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