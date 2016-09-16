Atalay Demirci'den FETÖ'ye özel gösteri!

09 Eylül 2016, Cuma
Ünlü komedyen Atalay Demirci, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Pensilvanya’ya gidip teröristbaşı Fetullah Gülen için özel bir gösteri yaptığı ortaya çıktı.
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