Yol Durumu

Arap milletvekili İsrail Meclisi'nde ezan okudu

14 Kasım 2016, Pazartesi
İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) Arap asıllı İsrailli Milletvekili Ahmed Tiybi, İsrail'in "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla hoparlörle ezan okunmasını yasaklama planını protesto etmek için genel kurulda ezan okudu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları