Araba almayı düşünenler bu habere dikkat!

12 Ekim 2016, Çarşamba
ATV Haber ekibi sokaktaki vatandaşa almayı düşündükleri araçla ilgili "Dizel mi benzinli mi yoksa hibrid mi düşünüyorsunuz?" diye sordu...
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