Antalya'da patlama!

25 Ekim 2016, Salı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Çevreyolu üzerindeki binasının otoparkında, bugün saat 08.50 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi.
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