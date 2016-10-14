Antalya'da patlama!

14 Ekim 2016, Cuma
Antalya- Kemer Karayolu üzerindeki balıkçı barınağı girişinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi .
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