Antalya'da balıkçı barınağında patlama

14 Ekim 2016, Cuma
Antalya-Kemer karayolu üzerindeki balıkçı barınağı önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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