'da iki canlı kendilerini patlattı

08 Ekim 2016, Cumartesi
'daki terör operasyonları sırasında teslim olmak istemeyen iki terörist canlı kendilerini havaya uçurdu. Valisi Ercan Topaca teröristlerden birinin doğumlu Harun Aslan olduğunu söyledi. Kadın olan ikinci teröristin ise Maide Ataç olduğu belirlendi
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