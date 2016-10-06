Amirallerin kaçış görüntüsü ortaya çıktı

Gölcük Deniz Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, Güney Grup eski Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, Kuzey Grup eski Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay’ın darbe girişiminin ardından kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre Tuğamiraller Hayrettin İmren ile Nazmi Ekici poliste ifadelerinde, "Neden kaçtınız" sorusuna, "Kaçmayacaktık da ne yapacaktık. Darbe girişimi başarısız oldu" diye cevap verdi.
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