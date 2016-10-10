Aliyev'den, Dünya Enerji Kongresi'nde 15 Temmuz mesajı
10 Ekim 2016, Pazartesi
İstanbul'da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi'nde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Aliyev, "Temmuz ayında Türkiye çetin bir sınavdan şerefle çıktı. Türkiye halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında birleşerek büyük kahramanlık göstererek darbe girişimini engelledi, Türkiye'nin bugününü ve yarınını kurtardı." dedi.
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