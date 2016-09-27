AK Parti Gençlik Kolları, Esad rejiminin Halep saldırısını kınadı

27 Eylül 2016, Salı
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, “Katliamların, işkencelerin hiçbir azalma belirtisi göstermeden devam ettiği Suriye toprakları bugün insanlığın gözü önünde bir kan deryasına dönüşmekte ve yaralar gün geçtikçe sarılamaz hale gelmektedir” dedi.
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