Ahmet-Mehmet Altan darbeyi konuşmuş

10 Eylül 2016, Cumartesi
FETÖ'ye ait kanalda Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan'ın programında 24 saat sonra olacak darbe girişimini konuştuğu ortaya çıktı.
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