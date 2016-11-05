Adil Öksüz darbeyi tarif etmiş

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Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten ve yakalandıktan sonra serbest bırakılan FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz, 2015 Eylül ayında yazdığı makalede askerlere yapacakları darbeyi tarif etmiş.
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