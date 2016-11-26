Yol Durumu

AB'nin Türkiye ile derdi ne?

26 Kasım 2016, Cumartesi
Yarım asırdır Türkiye'yi kapısında bekleten Avrupa Birliği'nin asıl amacı ne? A Haber hazırladığı detaylı bir analiz haberle bu soruya cevap aradı.
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